Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Önemli Bir Galibiyet Daha Aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı ve deplasmanda 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın Önemli Anları

Maçın ilk yarısında önemli pozisyonlar değerlendirilemedi. Özellikle 55. dakikada Antalyaspor'dan Kaluzinski'nin ceza sahası önündeki şutu, kaleyi bulamadı ve üstten auta gitti.

Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tadic, şutunu çekerek topu kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

76. dakikada Antalyaspor'dan Mert Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada Van de Streek, kafa vuruşuyla tehlike yarattı ancak top dışarı gitti.

78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakeme itiraz ederek sarı kart gördü. Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak tepkisini gösterdi.

Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı. Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada, En-Nesyri'nin hedeflediği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu ve durum 0-2 oldu.

Sonuç olarak, Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak, ligde önemli bir galibiyet daha elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Tadic (10) rakibiyle mücadele ederken yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Tadic (10) rakibiyle mücadele ederken yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Tadic (10) rakibiyle mücadele ederken yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.