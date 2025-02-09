Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Yabancı Hakem Talebi!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Açıklamaları

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Corendon Alanyaspor ile oynanan ve 2-0 galibiyetle sonuçlanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Alanya Gain Park Stadı’ndaki karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Ilıcalı, güçlü bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Taraftar Desteği ve Teşekkür

Takımlarının maça iyi bir başlangıç yaptığını belirten Ilıcalı, futbolcuları ve teknik direktör Jose Mourinho'yu tebrik etti. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü vurgulayan Ilıcalı, "Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bugün birinci dakikadan itibaren durmaksızın tezahürat yapıldı. Taraftarımız, futbolcularımız kadar enerji harcadı. İyi ki Fenerbahçeliyiz," dedi.

Derbide Yabancı Hakem Talebi

Önümüzdeki Galatasaray derbisi ile ilgili olarak yabancı hakem talebinde bulunan Ilıcalı, "İki takım olarak federasyona beraber istekte bulunmalıyız. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun," şeklinde konuştu. Yabancı hakem konusunda rakip takımdan da pozitif açıklamalar geldiğini aktaran Ilıcalı, federasyonun bu güce sahip olduğunu belirtti.

İbrahim Hatipoğlu'nun Açıklamaları

Kulüp içerisinde yaşanan tartışmalar hakkında da yorumda bulunan Ilıcalı, bazı kişilerin saha dışındaki olayları gündeme taşıdığına dikkat çekerek, "Nedense hep saha dışına çekmeye çalışıyorlar," dedi. Ayrıca, İbrahim Hatipoğlu’nun kendisiyle ilgili iddialarına da cevap vererek, "Ben zaten ceza aldım. 'Acun'a ayrıcalık yapılıyor' iddiaları yanlış. Bu konuyu açıkça konuşmak önemli," ifadelerini kullandı.

Transfer Çalışmaları ve Hedefler

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ilıcalı, "Bu derece yüksek transfer kalitesi Avrupa'da bile az takımda olur. Ocak ayında yapacağımız transferler ile büyük hedeflerimiz var. Taraftarımızın yeni transferlerimizi beğenmesi bizi mutlu ediyor," dedi. Takıma yeni katılacak oyuncular konusunda olumlu bir hava olduğunu belirten Ilıcalı, bu sezon şampiyonluk için herkesin kenetlendiğini vurguladı.