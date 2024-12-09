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Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, 11 Aralık'ta Athletic Bilbao ile oynayacağı maç için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:24
Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Athletic Bilbao Hazırlıklarına Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak.

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