Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Son Anda Geçti: 82-81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, yoğun bir rekabetin yaşandığı bir karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-81 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Çekişmeli bir başlangıç yapan mücadelede, Anadolu Efes pota altını etkili kullanan Fenerbahçe Beko karşısında direnç göstermekte zorlanmadı. Sürekli el değiştiren üstünlükle ilerleyen ilk çeyrekte ev sahibi ekip, Ercan Osmani'nin üç sayılık basketiyle 8. dakikayı 16-12 önde kapattı. Son bölümde sert savunmaya geçiş yapan Anadolu Efes, Larkin'in basketi ile skoru 18-12'ye getirerek periyodu 20-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, farkı 10 sayıya çıkararak (24-14) sarı-lacivertlilerin sert savunmasına meydan okudu. Fakat, Guduric ve Tarık Biberoviç'in arka arkaya üç sayılık basketleriyle Fenerbahçe Beko hızlı bir şekilde farkı azalttı. Ev sahibi ekip, son hücumlarında skoru artırmayı başaramasa da ilk yarıyı 43-39 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe Zagars'ın sayısıyla başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle durumu 45-47'ye taşıdı. Oturu'nun serbest atışlarıyla yeniden öne geçen Anadolu Efes, Thompson ve Ercan Osmani'nin basketleriyle tekrar avantajı elde etti. Fakat, Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı isabetiyle eşitliği sağladı: 62-62. Ev sahibi ekip, periyodu 65-64 galip tamamladı.

Son çeyreğe Nwora'nın başarılı faul atışlarıyla başlayarak, skor 67-67 olduğunda Fenerbahçe Beko'nun hücum hatalarını değerlendirerek 6-0'lık bir seri yakaladı. Sarı-lacivertlilerin yakaladığı 5-0'lık seriye Larkin'in üçlüğüyle cevap veren Anadolu Efes, sonrasında Colson'ın üç sayılık basketiyle bitime 4 dakika kala 77-76 öne geçti. Müsabakanın son dakikasına 80-80 eşitlikle giren iki takımda, Anadolu Efes son hücumdan boş dönünce Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 82-81 kazandı.