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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, yarın Monaco ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Karşılaşma Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:58
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon organizasyonda şu ana kadar yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer almakta.

Diğer yandan, Monaco ise 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 4. sırada bulunuyor. Takımlar, bu önemli karşılaşmada galibiyet için mücadele edecek.

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