Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini tamamladı

Fenerbahçe hız kesmeden transferlerini sürdürüyor! Söyüncü transferi kesinleşti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİ TAMAMLANDI

Lig başlangıcından itibaren zirvede yerini koruyan sarı lacivertli takım ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan efsanelerinden Leonorda Bonucci ve Milan'ın yıldızı Rade Krunic'i kadroya dahil eden ekip Milli oyuncu Çağlar Söyüncü transferini de tamamladı. Söyüncü, ikinci yarıda sarı lacivertli takımda forma giyecek. Çağlar Söyüncü Altınordu takımında gösterdiği performansla 2016 senesinde 8 milyon Euro'da Freiburg takımına transfer edildi ve 2018 senesine kadar takımda kaldı.





Savunmacı 2018 senesinde Leicester City takımına 21 milyon Euro karşılığında imza attı. Premier Lig'de toplam 98 maça çıkan Söyüncü, sezon başında bedelsiz Atletico Madrid'e transfer edilmişti. Söyüncü Fenerbahçe transferiyle ilgili şu sözleri söyledi; 'Burada olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an evvel takıma katılmak ve elimden geleni yaparak takıma ve camiaya yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedefimiz şampiyonluk ve kupa kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan bu oldu. Güzel bir takım var. Sabırsızlıkla aralarına katılmak istiyorum. İlk Süper Lig deneyimim olacak, bunun için ayrıca heyecanlıyım.'