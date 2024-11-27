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Fenerbahçe Çekya'ya İndi: Slavia Prag ile Karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maç için Çekya'ya geldi. Maç yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:11
Fenerbahçe Çekya'ya İndi: Slavia Prag ile Karşılaşacak

Fenerbahçe, Slavia Prag Maçı İçin Çekya'da

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Çekya'ya ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, burada Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı.

Teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, kendilerini bekleyen Fenerbahçe logolu otobüse binerek kamp yapacakları otele hareket etti.

Kafilede yer alamayan oyuncular arasında Rodrigo Becao (sarı kart cezalısı), tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Amrabat, grip olan Mert Hakan Yandaş ile UEFA listesinde bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı maç, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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