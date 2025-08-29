Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi: 15 ay, 62 maç

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

SÜHA GÜR - Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe macerası yaklaşık 15 ay sürdü. Sarı-lacivertli kulüple 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşme imzalayan Mourinho, takımın başında iki sezonu tamamlamadan görevde kaldı.

Mourinho'nun lig performansı

Geçen sezon ligde takımın başında 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ligde 2. sırada tamamlanırken, Mourinho'nun ilk sezonunda kulvarlardaki ana hedefe ulaşılamadı.

Selefi İsmail Kartal yönetimindeki önceki sezon takım 99 puan toplarken, Mourinho ile takımın aldığı puan 84 olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa serüveni

Mourinho döneminde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu iki maçta da mağlup etti; ancak 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımını geçemedi. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam eden ekip, Anderlecht'i bir galibiyet ve bir beraberlikle geçerek grup aşamasına kaldı.

Grup aşamasında oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, üst tura yükselmeyi başardı.

Rangers randevusu ve hayal kırıklığı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşen Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı maçta 3-1 yenilerek eleştirilerin odağı oldu. Spor kamuoyunda Mourinho'nun tercihleri, alınan kötü sonucun nedenleri arasında gösterildi.

İkinci maçta hatalarını telafi eden Mourinho, Rangers deplasmanında normal süre ve uzatmalar sonunda 2-0 önde olmasına rağmen seri penaltı atışları sonunda kupadan elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray engeli

Mourinho yönetiminde Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçta Fenerbahçe 3 galibiyet aldı; ancak çeyrek finalde taraftarı önünde karşılaştığı Galatasaray'a boyun eğerek kupanın dışında kaldı.

Genel olarak Mourinho döneminde 2024-2025 sezonunda lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda beklenen sonuçlar elde edilemedi.

Yeni sezona umutla başlandı ama hedef uzak kaldı

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde 2025-2026 sezonuna büyük umutlarla başladı. Teknik adamın kariyerinde sıkça görülen ikinci sezon başarı beklentisi sarı-lacivertlilerde karşılık bulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyen ekip, play-off turunda Benfica karşısında elenerek Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadı. Süper Lig'de ise yeni sezonda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde edildi.

Toplam istatistikler

Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde toplam 62 resmi maç yönetti. Bu karşılaşmalarda takım 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Tüm kulvarlarda sarı-lacivertliler 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

Açıklamaları ve tartışmalar

Jose Mourinho, Fenerbahçe dönemi boyunca açıklamalarıyla da sıkça gündeme geldi. Hakem performansları, rakipler ve bazen oyuncular hakkında alışılmışın dışında demeçler veren Portekizli teknik adam, son olarak yönetimle ilgili olumsuz ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi böylece sona ererken, camia ve taraftarlar yeni sayfaya hazırlanıyor.