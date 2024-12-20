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Fenerbahçe'de Önemli Buluşma: Ali Koç ve Aziz Yıldırım Görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlik ve beraberlik için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 01:14
Fenerbahçe'de Önemli Buluşma: Ali Koç ve Aziz Yıldırım Görüştü

Fenerbahçe'de Birlik ve Beraberlik İçin Önemli Adım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, önemli bir toplantıda bir araya geldi. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu buluşma, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması hedefiyle gerçekleştirildi.

Dival Kurulu Üyeleri de Katıldı

Görüşmeye yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da katıldı. Fenerbahçe için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu toplantı, kulüp içerisinde ortak hedefler doğrultusunda ilerleme kaydedilmesi açısından büyük önem taşıyor.

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