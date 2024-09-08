Fenerbahçe, Filip Kostic İçin İstanbul'da Görüşmelere Başladı

Fenerbahçe'den Filip Kostic Açıklaması

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a davet ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu.

Kostic'in Transfer Süreci

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yaratırken, Kostic'in olası transferinin detayları merakla bekleniyor.