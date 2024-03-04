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Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçında flaş değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçında değişiklik yaptı. Maçın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanması planlanıyordu ancak TFF'den gelen son dakika değişiklik kararı ile durum değişti

Yayın Tarihi: 04.03.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:30
Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçında flaş değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde değişiklik yaptığını duyurdu. Önceden 21.00 olarak belirlenen başlama saati, güncellenen bilgilere göre 21.30 olarak değiştirilmiştir. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek. 

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir. "

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