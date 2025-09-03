Fenerbahçe, genç transferlerinden yaklaşık 75 milyon avro gelir elde etti

Sarı-lacivertli kulüp, yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken, altyapıdan A takıma kazandırdığı genç oyuncuların satışından da ciddi gelir elde ediyor.

Başkan Ali Koç döneminde neredeyse her sezon yüksek bedelli bir satışa imza atan Fenerbahçe; Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle takviyeler yaparken, satış gelirleriyle dikkat çekiyor.

Son 3 sezonda gençlerden yüksek gelir sağladı

Fenerbahçe, son 3 sezonun her birinde genç oyuncuların satışından yüksek gelir sağladı. 2023-2024 sezonunda en dikkat çekici hamlesini Arda Güler ile gerçekleştirip oyuncusunu Real Madrid'e gönderdi. Kulüp, bu satıştan bonuslar dışında 20 milyon avro bonservis bedelini kasasına koydu.

Arda'yı Ferdi takip etti

Fenerbahçe'nin bugüne kadarki en yüksek ücretli satışı Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç yaşta takıma kazandırılan ve taraftarın sevdiği bir isim haline gelen Ferdi, 2024-2025 sezonunda İngiltere'ye 30 milyon avro bonservisle gönderildi.

Bu sezon Yusuf ile önemli gelir kazandı

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek de kulübe önemli gelir sağladı. A takımda 2 sezondur forma giyen Yusuf, Avrupa'dan gelen teklifler sonrası 22 milyon avro'ya Al Hilal'e transfer oldu. Fenerbahçe böylece Arda, Ferdi ve Yusuf'tan bonuslar ve sonraki paylar hariç net 72 milyon avro gelir elde etti.

Genç satış furyası Eljif Elmas'la başlamıştı

Ali Koç döneminde ilk yüksek bedelli genç oyuncu satışı Eljif Elmas ile gerçekleşti. Genç yaşta düşük bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılan Eljif Elmas, 2019-2020 sezonunda Napoli'ye transferiyle Fenerbahçe'ye 16 milyon avroluk gelir sağladı.

Genç yabancıların tercihi oluyor

Fenerbahçe, transferde sıçrama yapmak isteyen potansiyelli genç oyuncuların tercihi haline geldi. Kulüp, genç oyuncu satışlarının yanı sıra Vedat Muriç, Kim min-jae ve Attila Szalai gibi isimleri Avrupa'nın önemli liglerine göndererek transferde elini güçlendirdi. Bu konum sayesinde Jhon Duran, Archie Brown ve Dorgeles Nene gibi isimler de Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Ali Koç dönemindeki önemli satışlar

Ali Koç döneminde 10 milyon avro ve üstü olarak kayda geçen satışlar şunlar:

2018-2019: Josef de Souza — El-Ahli — 12

2018-2019: Guiliano — Al Nassr — 10,5

2019-2020: Eljif Elmas — Napoli — 16

2020-2021: Vedat Muriç — Lazio — 17,5

2022-2023: Kim min-jae — Napoli — 18

2023-2024: Arda Güler — Real Madrid — 20

2023-2024: Attila Szalai — Hoffenheim — 12,3

2024-2025: Ferdi Kadıoğlu — Brighton — 30

2025-2026: Yusuf Akçiçek — Al Hilal — 22

Toplam: 158,3