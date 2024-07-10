Fenerbahçe hazırlık maçında Hajduk Split'e tek golle yenildi

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Avusturya'nın Merkur Arena stadında Hajduk Split ile karşılaştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.



Merkur Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Levent Mercan, Krunic, Fred, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Kent ve Dzeko ilk 11'iyle başladı. İlk yarıda Dzeko ve Krunic'in gol fırsatları sonuçsuz kaldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. Hajduk Split'in sert oyunu dikkat çekti.



Teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya İrfan Can Eğribayat ve Yusuf Akçiçek'in oyuna dahil olmasıyla başladı. 59. dakikada Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski'nin girmesiyle kadroda değişiklik yapıldı. Ancak 85. dakikada Hajduk Split, Bruno Durdov'un golüyle skoru 1-0 yaptı.



Mourinho, maçın ilerleyen dakikalarında Osayi-Samuel, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz gibi oyuncuları oyundan alırken, Yiğit Efe Demir, Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Son dakikalarda da Edin Dzeko, Umut Nayir ve Alexander Djiku'nun yerine Luan Peres ve diğer oyuncular kadroya dahil edildi.



ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI VE SONRASI

Fenerbahçe, hazırlık sürecindeki üçüncü ve son maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransız temsilcisi Strasbourg ile oynayacak. Maçın ardından takım İstanbul'a dönecek ve lig öncesi son hazırlıklarına devam edecek.

Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin asbaşkanı Acun Ilıcalı da tribünden izledi ve takımın performansını yakından takip etti.

