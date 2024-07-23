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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Lugano'ya Çıktı

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Lugano ile heyecan dolu bir maçta karşı karşıya geldi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:38
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Lugano'ya Çıktı

Lugano-Fenerbahçe Maçından Önemli Notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmasında Fenerbahçe,  İsviçre'nin Lugano ekibiyle bir araya geldi.  Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk resmi müsabakasını bu maçta gerçekleştirdi.

Mourinho'nun Tercihleri

Karşılaşmanın oynandığı Arena Thun stadyumunda Mourinho, hazırlık döneminde test ettiği takıma oldukça yakın bir kadro sahaya sürdü. Kalede Dominik Livakovic görev alırken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde şeklinde kuruldu. Savunmada Rade Krunic, orta sahada ise Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent ile destek sağlandı. Gol yollarında ise Edin Dzeko ön plana çıktı.

Yedekler ve Alternatifler

Fenerbahçe'nin yedek soyunan oyuncuları arasında Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek bulunuyordu.

Bartuğ Elmaz'ın Yedekte Kalması

Kamp döneminde en fazla forma şansı bulan isimlerden biri olan Bartuğ Elmaz, bu maçta yedek soyunmayı tercih etti. Geçen süreçte dikkat çeken performansına rağmen, Mourinho bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.

Yeni Transferler Kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, bu önemli mücadelede kadroda yer aldı. Önceki sezonki kadroda büyük değişikliğe gitmeyen sarı-lacivertliler, transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna katmıştı. Ancak Allan Saint-Maximin sakatlık problemi ve Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı. Her iki yeni transfer de maçın başlangıcında yedek kulübesinde bekledi.

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