Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüp Açıklaması
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada ayrılık duyuruldu.
