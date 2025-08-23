DOLAR
Fenerbahçe-Kocaelispor: Mourinho 4 Değişiklikle Sahada

Mourinho 4 değişiklik yaptı; İrfan Can kalede, Semedo-Skriniar-Çağlar savunmada. Nene yedek, Alvarez tribünde; takımda eksikler ve Kocaelispor taraftarları deplasmanda yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:33
Fenerbahçe-Kocaelispor: Mourinho 4 Değişiklikle Sahada

Fenerbahçe - Kocaelispor maç notları

Mourinho’dan 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor’u ağırlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, Benfica maçına göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Chobani Stadı’ndaki mücadelede kaleyi İrfan Can Eğribayat’a teslim etti; savunmayı Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü üçlüsüyle kurdu.

Orta sahada İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Archie Brown forma giyerken hücum hattında Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ilk 11’de yer aldı.

Yedekler ve cezalı isimler

Benfica karşısında ilk 11’de oynayan Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat, Kocaelispor maçında yedekler arasında bulundu. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Nene kulübede

Sarı-lacivertlilerin Salzburg’dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor karşılaşmasında kulübede başladı. Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü.

Alvarez tribünde

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, müsabakayı tribünden takip etti. West Ham United’tan transfer edilen 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul’a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe’de eksikler

Ev sahibi ekipte sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda eksikler göze çarptı. Takımda yer alamayan isimler arasında Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek bulunuyor.

Çağlar Söyüncü sezonun ilk başlangıcını yaptı

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında ilk 11’de sahaya çıkarak bu sezon ilk kez süre aldı. Geçen hafta ligde oynanan Göztepe maçında kadroda yer almayan Çağlar, Avrupa kupalarında Feyenoord ve Benfica maçlarında da oyuna dahil olmamıştı.

Kocaelispor taraftarı deplasmanda yoğun destek verdi

Süper Lig’e 16 yıl sonra dönen Kocaelispor taraftarları, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-siyahlılar ayrılan tribünü tamamen doldurup maç öncesinde uzun süre tezahürat yaparak futbolcuları tribüne çağırdı.

