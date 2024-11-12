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Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Vasas Obuda ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:11
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ekibi Vasas Obuda'ya konuk olacak.

Maç Detayları

ERD Arena'da oynanacak olan bu önemli karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabakanın hakemleri ise Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ve Rumen hakem Tudor Pop olarak belirlendi.

İlk Maç Başarısı

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe Medicana, yarınki maçta da bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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