Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı 2024 Kupası'nı Kazandı

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın Ardından

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Takımın Genel Menajeri Pelin Çelik, bu başarının kendileri için umut verdiğini ifade etti.

Sezona Umutla Başlamak

Çelik, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile gerçekleştirdikleri finalde 3-1 galip gelerek kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Çelik, "Sezona kupayla başlamak bizim için umut verici bir şey. Takımımıza güven verdi," dedi.

Eczacıbaşı'na Tebrikler

Pelin Çelik, Eczacıbaşı takımının da iyi bir performans sergilediğini ve her iki takımın kaliteli oyuncularla donatıldığını söyledi. "Saha içinde bir taktik savaşı oldu. Her iki takım da birbirine denk biçimde mücadele etti," şeklinde konuştu.

Gençler Geleceği Temsil Ediyor

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı 18 yaşındaki Liza Safranova'ya kaldırttığını vurgulayan Çelik, "Eda her zaman genç oyunculara bu fırsatı tanıyor ve gerçekten süper bir kaptan. Kendisine ne yapsa yakışıyor," açıklamasında bulundu.

Safronova'nın Heyecanı

Takımın genç yıldızı Liza Safranova, maçta mücadeleyi asla bırakmadıklarını ve çok sıkı çalıştıklarını belirterek, "Sezonu kupayla kapatmıştık, şimdi ise kupayla açtık," dedi. Kupayı kazanmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.