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Fenerbahçe'nin 30. Brezilyalısı Anderson Talisca ile Tarihi Transfer

Fenerbahçe, Talisca ile 195. yabancı transferini gerçekleştirerek kendisi için yeni bir tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:09
Fenerbahçe'nin 30. Brezilyalısı Anderson Talisca ile Tarihi Transfer

Fenerbahçe'nin 30. Brezilyalı Transferi Anderson Talisca

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünden transfer ettiği Anderson Talisca ile kulüp tarihinin 30. Brezilyalı futbolcusunu kadrosuna kattı. Yeni sözleşme, 1,5 yıl süreli olarak imzalandı ve Talisca, Fenerbahçe’nin içinde bulunduğumuz sezondaki 195. yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti.

Brezilyalı Orta Saha Geleneği

Fenerbahçe, tarihinde ilk Brezilyalı orta saha transferini Gerson Candido “Cacapa” ile 1991-1992 sezonu öncesinde gerçekleştirmişti. O zamandan bu yana, Talisca'nın da aralarında bulunduğu birçok isim sarı-lacivertli formayı giymiştir. Bu oyuncular arasında Marco Aurelio, Alex de Souza, Cristian Baroni, Diego Ribas, Josef de Souza, Giuliano ve Fred Rodrigues gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Tarihi Bir Transfer Düzeni

Talisca ile birlikte Brezilya'dan 30. transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, tarihindeki en fazla yabancı transferini bu ülkeden yapmış olmanın yanı sıra, Ali Koç döneminde de 10. Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Ali Koç'un başkanlık süresince 63 yabancı futbolcu transferine imza atan Fenerbahçe, toplamda 38 farklı ülkeden oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Talisca'nın Kariyer Yolu

Futbol hayatına Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Anderson Talisca, Benfica kulübüne transfer olmadan önce burada 1,5 sezon geçirerek forma giydi. Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasını da giymiş olan Talisca, kariyerinin 6. kulübü olarak Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştır. Yıldız oyuncunun ayrıca, 1 Süper Lig, 2 Portekiz Süper Ligi ve 1 Çin Süper Ligi gibi önemli şampiyonlukları bulunmaktadır.

Fenerbahçe'nin Yabancı Futbolcu Performansı

Fenerbahçe, genel olarak 117 yıllık tarihindeki 195 yabancı futbolcu transferini gerçekleştirmiştir. Brezilya kaynaklı oyuncu transferinde öne çıkan isimlerin listesine bakıldığında, Gerson Candido, Sergio Nerves, Alex de Souza ve Diego Carlos gibi birçok unutulmaz futbolcunun adı anılmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, Fenerbahçe'nin tarihindeki Brezilyalı futbolcuların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor ve taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.

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