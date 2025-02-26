Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.
Maçta yer almayacak isimler arasında Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek yer alırken; Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat da kadroda bulunmadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şunlardır:
- İrfan Can Eğribayat
- Ertuğrul Çetin
- Engin Can Biterge
- Bright Osayi-Samuel
- Mert Müldür
- Burak Kapacak
- Çağlar Söyüncü
- Milan Skriniar
- Yusuf Akçiçek
- Fred
- Mert Hakan Yandaş
- İrfan Can Kahveci
- Sebastian Szymanski
- Oğuz Aydın
- Filip Kostic
- Dusan Tadic
- Anderson Talisca
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe, bu kritik mücadelede sahada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyor.