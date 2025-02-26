Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

Maçta yer almayacak isimler arasında Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek yer alırken; Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat da kadroda bulunmadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şunlardır:

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin

Engin Can Biterge

Bright Osayi-Samuel

Mert Müldür

Burak Kapacak

Çağlar Söyüncü

Milan Skriniar

Yusuf Akçiçek

Fred

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Sebastian Szymanski

Oğuz Aydın

Filip Kostic

Dusan Tadic

Anderson Talisca

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe, bu kritik mücadelede sahada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyor.