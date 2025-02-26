Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için kamp kadrosunu belirledi.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:28
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

Maçta yer almayacak isimler arasında Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek yer alırken; Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat da kadroda bulunmadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şunlardır:

  • İrfan Can Eğribayat
  • Ertuğrul Çetin
  • Engin Can Biterge
  • Bright Osayi-Samuel
  • Mert Müldür
  • Burak Kapacak
  • Çağlar Söyüncü
  • Milan Skriniar
  • Yusuf Akçiçek
  • Fred
  • Mert Hakan Yandaş
  • İrfan Can Kahveci
  • Sebastian Szymanski
  • Oğuz Aydın
  • Filip Kostic
  • Dusan Tadic
  • Anderson Talisca
  • Allan Saint-Maximin
  • Edin Dzeko
  • Youssef En-Nesyri
  • Cenk Tosun

Fenerbahçe, bu kritik mücadelede sahada elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyor.

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