Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Samsunspor Karşısında Ki Kadrosu Belirlendi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak olan Samsunspor karşılaşması için Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli ekip, maçın hazırlıklarını tamamladığına dair resmi bir duyuruda bulundu.
Fenerbahçe'nin 24 Kişilik Kamp Kadrosu
Açıklanan kadroda şu oyuncular yer almakta:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Osman Ertuğrul Çetin
- Mert Müldür
- Bright Osayi-Samuel
- Çağlar Söyüncü
- Rodrigo Becao
- Alexander Djiku
- Samet Akaydın
- Jayden Oosterwolde
- Levent Mercan
- Sofyan Amrabat
- Bartuğ Elmaz
- Fred Santos
- Sebastian Szymanski
- Mert Hakan Yandaş
- İrfan Can Kahveci
- Oğuz Aydın
- Filip Kostic
- Dusan Tadic
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe taraftarları, takımının bu önemli karşılaşmada mücadele edecek oyuncularını merakla bekliyor.