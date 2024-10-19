Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Samsunspor Karşısında Ki Kadrosu Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak olan Samsunspor karşılaşması için Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli ekip, maçın hazırlıklarını tamamladığına dair resmi bir duyuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin 24 Kişilik Kamp Kadrosu

Açıklanan kadroda şu oyuncular yer almakta:

Dominik Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Osman Ertuğrul Çetin

Mert Müldür

Bright Osayi-Samuel

Çağlar Söyüncü

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Samet Akaydın

Jayden Oosterwolde

Levent Mercan

Sofyan Amrabat

Bartuğ Elmaz

Fred Santos

Sebastian Szymanski

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Oğuz Aydın

Filip Kostic

Dusan Tadic

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe taraftarları, takımının bu önemli karşılaşmada mücadele edecek oyuncularını merakla bekliyor.