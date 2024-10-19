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Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Samsunspor maçı için 24 kişilik kamp kadrosunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:00
Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Samsunspor Karşısında Ki Kadrosu Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak olan Samsunspor karşılaşması için Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli ekip, maçın hazırlıklarını tamamladığına dair resmi bir duyuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin 24 Kişilik Kamp Kadrosu

Açıklanan kadroda şu oyuncular yer almakta:

  • Dominik Livakovic
  • İrfan Can Eğribayat
  • Osman Ertuğrul Çetin
  • Mert Müldür
  • Bright Osayi-Samuel
  • Çağlar Söyüncü
  • Rodrigo Becao
  • Alexander Djiku
  • Samet Akaydın
  • Jayden Oosterwolde
  • Levent Mercan
  • Sofyan Amrabat
  • Bartuğ Elmaz
  • Fred Santos
  • Sebastian Szymanski
  • Mert Hakan Yandaş
  • İrfan Can Kahveci
  • Oğuz Aydın
  • Filip Kostic
  • Dusan Tadic
  • Allan Saint-Maximin
  • Edin Dzeko
  • Youssef En-Nesyri
  • Cenk Tosun

Fenerbahçe taraftarları, takımının bu önemli karşılaşmada mücadele edecek oyuncularını merakla bekliyor.

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