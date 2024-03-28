Fenerbahçe'nin yıldız ismine 10 milyon Euroluk teklif

Transfer çalışmaları devam ederken kar elde edilebilecek gençler transfer edilmeye başlandı. Vedat Muriqi, Eljif Elmas, Kim Min Jae ve Atilla Szalai gibi isimleri büyük kârlarla satan Fenerbahçe'nin kadrosunda yine büyük bonservis beklentilerin bulunduğu yıldız isimler açıklandı.
Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski gibi isimler üzerinden kar elde etmek için çalışmaları ele allırken Kanarya'nın bir ismine daha talipler çıktı. Fenerbahçe dış transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken yıldız isimler için yeni takımlar gündeme geldi.
15 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ
Marsilya'nın sol ve stoper görevinde yer alan 32 yaşındaki isim 10 milyon euroluk bütçe ayrılarak öne sürüldü. Sarı lacivertliler ise genç ismin bonservisi için en az 15 milyon euro beklentisinin olduğu bilgisi verildi.
HERKESİN MERAK ETTİĞİ O İSİM
Kanarya ekibinde geçtiğimiz sezon devre arasında Oosterwolde'yi uzun uğraşlarla beraber Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadroya dahil edildi. Jorge Jesus sol bek üzerinde performans beklemediğini Hollandalı isme çok süre vermese de Oosterwolde bu sene farklı boyutlarda yer aldı. İsmail Kartal ise yükselişe geçen genç stoper de oynamaya başlayarak değerine değer kattığına değinildi.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Ektresine bakmayan kredi kartı kullanıcıları yandı! Her faturaya yüzde 5 zam geldi
Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor
Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak
Kıdem Tazminatını unutturacak gelişme! Ekim ayında açıklanmıştı: O tarihte son kez ödenecek
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
Çift promosyon alabileceğini çoğu emekli bilmiyor! Çifte ödemeler de bugün başvuruya açıldı
Bankadan kredi çekmeden bu listeye bakın! İhtiyaç kredilerinde flaş değişiklik
Dağ gibi borcu birikene 200.000 TL acil kredi! Şart şurt hepsi kaldırıldı
400.000 TL taşıt kredisinde faizler düşürüldü! Halkbank bol keseden taksitli veriyor
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
Hyundai Mart ayının son golünü attı! i20 modelinde yeni fiyat listesi baş döndürdü
A101'de 1 kg peynir 134 TL'ye düştü! Stok yaptıran indirime poşetini alan koşuyor