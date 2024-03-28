Fenerbahçe'nin yıldız ismine 10 milyon Euroluk teklif



Transfer çalışmaları devam ederken kar elde edilebilecek gençler transfer edilmeye başlandı. Vedat Muriqi, Eljif Elmas, Kim Min Jae ve Atilla Szalai gibi isimleri büyük kârlarla satan Fenerbahçe'nin kadrosunda yine büyük bonservis beklentilerin bulunduğu yıldız isimler açıklandı.



Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski gibi isimler üzerinden kar elde etmek için çalışmaları ele allırken Kanarya'nın bir ismine daha talipler çıktı. Fenerbahçe dış transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken yıldız isimler için yeni takımlar gündeme geldi.



15 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Marsilya'nın sol ve stoper görevinde yer alan 32 yaşındaki isim 10 milyon euroluk bütçe ayrılarak öne sürüldü. Sarı lacivertliler ise genç ismin bonservisi için en az 15 milyon euro beklentisinin olduğu bilgisi verildi.



HERKESİN MERAK ETTİĞİ O İSİM

Kanarya ekibinde geçtiğimiz sezon devre arasında Oosterwolde'yi uzun uğraşlarla beraber Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadroya dahil edildi. Jorge Jesus sol bek üzerinde performans beklemediğini Hollandalı isme çok süre vermese de Oosterwolde bu sene farklı boyutlarda yer aldı. İsmail Kartal ise yükselişe geçen genç stoper de oynamaya başlayarak değerine değer kattığına değinildi.

