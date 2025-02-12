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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Zenit'e Kiraladı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i sezon sonuna kadar Zenit Kulübü'ne kiraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:11
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Zenit'e Kiraladı

Fenerbahçe'den Önemli Kiralama Hamlesi

Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit Kulübüne kiralandığını resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mimovic'in Kariyerine Yeni Bir Yön Veriliyor

Bu kiralama işlemi, Ognjen Mimovic'in kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe’nin genç yeteneği, Rusya'da başlayacak yeni döneminde performansını geliştirme fırsatı bulacak.

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