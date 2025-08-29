Fenerbahçe olağanüstü genel kurul tarihlerini açıkladı: Başkanlık seçimi 13-14 Eylül'de

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul tarihlerini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihlerine ilişkin resmi açıklamayı duyurdu. Toplantıda kulüp başkanlığı seçimi de gerçekleştirilecek.

Tarih, saat ve yer

Açıklamaya göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle ve çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Katılım ve aday başvuruları

Açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu belirtildi. Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvuruları 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Gündem ve seçim süreci

Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.

İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.