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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'ndan Dominant Zafer

Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı 84-64 mağlup ederek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:41
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'ndan Dominant Zafer

Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı Yendi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve ev sahibi takım, rahat bir galibiyet elde etti.

İlk Çeyrek Fenerbahçe'nin Kontrolünde

Sarı-lacivertli ekip, maçın başında etkili bir performans sergileyerek ilk çeyreği 23-9 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başlangıcında Casademont Zaragoza, farkı azaltmayı başarsa da, Fenerbahçe tekrar toparlanarak devreyi 48-32'lik skorla kapattı.

Fenerbahçe'nin Üstün Performansı Devam Etti

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 71-55 önde bitirerek maçı 84-64 kazanmayı başardı. Takımın en skorer ismi Emma Meesseman, 22 sayı atarak galibiyetin mimarı oldu.

Fenerbahçe'nin Diğer Performansları

Sarı-lacivertlilerin diğer oyuncuları arasında, Kelsey Williams 14, Kahleah Atkins 10, Marine Allemand 9, ve Alperi Onar 7 sayıyla oynadı. Badiane, Sevgi Uzun ve Olcay Çakır ise beşer sayı kaydetti. Ayrıca, Charles 4, Milic 2 sayıyla oyunu tamamladı.

Casademont Zaragoza'nın Mücadelesi

Konuk takımda en çok sayı atan oyuncular ise 16 sayıyla Laia Pueyo ve 15 sayıyla Masha Gatling oldu. Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe, C Grubu'nda 2'de 2 yaparak başarılı bir başlangıç yaptı. Casademont Zaragoza ise ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.

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