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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Tura Yükseldi

Fenerbahçe, Lugano'yu eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:03
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Tura Yükseldi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turuna Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turunda, 4-3'lük ilk maçın ardından İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Maçın Detayları

Ülker Stadı’nda gerçekleşen rövanş karşılaşmasına konuk ekip etkili başladı. 7. dakikada Mahmoud ile öne geçen Lugano, üstün oyununu sürdürdü ancak iki pozisyonu değerlendiremedi. Fenerbahçe, ilk etkili atağını 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile yakaladı ama değerlendiremedi. İlk yarı, Lugano'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarıda Fenerbahçe'nin Hızlı Başlangıcı

İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe, 59. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ortasında Edin Dzeko ile eşitliği sağladı. Atağa devam eden Fenerbahçe, 72. dakikada Çağlar Söyüncü ile direğe takıldı. Uzatma dakikalarında Sebastian Szymanski ile tekrar gol bulan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Önemli Sakatlıklar ve Performanslar

Fred, 26. dakikada yaşadığı sakatlıkla maça veda etmek zorunda kaldı. İlk tedavisi saha içinde yapılan Fred, deneme çabalarına rağmen oyuna devam edemedi ve 31. dakikada İsmail Yüksek’in yerine sahadan ayrıldı.

Öte yandan, Edin Dzeko sezona etkili bir başlangıç yaparak, Lugano maçında hat-trick yaptı ve rövanşta da yine sahne aldı. Dzeko, iki maçta toplam 4 gole ulaşarak takımına önemli katkı sağladı.

Jose Mourinho'nun Hamleleri

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ikinci yarıya Rade Krunic yerine Mert Hakan Yandaş ile başladı ve bu değişiklikle birlikte takımın oyununda olumlu bir hava katmaya çalıştı.

Fenerbahçe'nin Rakibi Lille Oldu

İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak. Bu turun ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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