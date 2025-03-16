Fenerbahçe, Samsunspor ile Beraber Kalarak Zirve Yarışında Önemi 2 Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybı yaşadı. Maçta gol sesi çıkmadı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 22:37
Fenerbahçe, Samsunspor ile Beraber Kalarak Zirve Yarışında Önemi 2 Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Zirve Yarışında Samsunspor'a Takıldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, Fenerbahçe, konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak çok kritik bir 2 puan yitirdi. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen mücadelede sarı-lacivertliler, tutuk bir performans sergileyerek ilk yarıda Oğuz Aydın ile birkaç pozisyon bulmasına rağmen, tabelayı değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci Yarıda Umutlar Tükendi

İkinci yarıya da benzer bir görüntüyle başlayan Fenerbahçe, 73. dakikada ilk ciddi pozisyonunu yakaladı. Szymanski'nin vuruşu direği bulurken, 74. dakikada En-Nesyri’nin kaçırdığı gol pozisyonu, sarı-lacivertlilerin umutlarını daha da azalttı. 75. dakikada Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, buna rağmen gol bulamayarak sahadan golsüz ayrıldı.

İç Sahada Tarihi Bir Gün

Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe ligdeki iç saha maçlarında, bu sezon ilk kez gol atamadı. Evinde şimdiye kadar 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda en az 1 gol atmayı başarmıştı.

Galibiyet Serisi Sona Erdi

Ayrıca, Fenerbahçe, Kadıköy'deki 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi. Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha önce bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup ederek seriyi devam ettirmişti. Fenerbahçe’nin bu kaybı, liderle arasındaki puan farkını da 9'a çıkardı.

Samsunspor'a Karşı Kötü Gelenek Sürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor ile evinde oynadığı bu maçta geçmiş yılın ardından yine galip gelemedi. Geçtiğimiz sezon kritik bir haftada rakibiyle 1-1 berabere kalmış olan sarı-lacivertliler, bu sezon da benzer bir senaryo yaşadı.

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