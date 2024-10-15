Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Antrenman Detayları
Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör José Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salon ortamında yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın devamında, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve iki grup halinde pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Gelecek Hedefler
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı için hazırlıklarına devam edecek.