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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:52
Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör José Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salon ortamında yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın devamında, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve iki grup halinde pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Gelecek Hedefler

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı için hazırlıklarına devam edecek.

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