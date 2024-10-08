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Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, 20 Ekim'de Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:39
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, teknik direktör José Mourinho yönetiminde yapıldığını duyurdu. Açıklamada, milli takımlarda bulunan oyuncuların bu antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı ve ardından sahada ısınma, çabukluk, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son kısmında ise dar alanda çift kale maçlar yapılarak tamamlandı.

Gelecek Antreman

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecektir.

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