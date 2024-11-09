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Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor: Mourinho Tribünde

Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle tribünde bulunacak.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 08:52
Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor: Mourinho Tribünde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Maç, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Sarı-lacivertli takım, ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Son lig müsabakasında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 yenilerek, zorlu bir dönem geçirmekte.

Jose Mourinho, Ceza Sebebiyle Tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçını tribünden izlemişti. Mourinho, yarınki Sivasspor karşılaşmasında da cezalı duruma düştüğünden kulübedeki yerini alamayacak. Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmek zorunda kalacak.

Fenerbahçe'de 4 Eksik Oyuncu

Fenerbahçe, Sivasspor maçı öncesinde 4 eksik oyuncu ile mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çarpraz bağ sakatlığı geçiren Jayden Oosterwolde da yarınki maçta sahada olamayacak.

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