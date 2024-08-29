Fenerbahçe ve Alanyaspor 17. Randevuda Buluşuyor

Fenerbahçe ile Alanyaspor'un Lig Tarihindeki Rekabeti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligdeki 17. karşılaşmalarında bir araya gelecek. İki takımın daha önceki 16 maçında, Fenerbahçe 9 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

İstanbul'daki Maçların Detayları

İstanbul'da bugüne kadar oynanan 8 maçta, Fenerbahçe 4 kez galip gelirken, Alanyaspor 1 kez kazandı ve 3 maçta ise beraberlik yaşandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, rakip filelere toplam 17 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

En Farklı Galibiyetler

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, iki ekip arasındaki en farklı galibiyeti elde etti. Öte yandan, resmi karşılaşmalar içinde en yüksek skorlu maç 23 Ocak 2008'de gerçekleşti; Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda rakibini 10-3 yenmişti. Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik sonuçla geldi.

Son Maç Performansı

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısındaki son mağlubiyetini, 2021-2022 sezonunda evinde yaşadı. Bu mücadelede Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı. Takım, son 5 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, rakip kaleye toplam 16 gol yollarken, kalesinde ise 5 gol gördü. İki ekip arasında oynanan son maç, geçen sezon Kadıköy'de 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.