Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. Randevuya Çıkıyor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Tarihi Rekabeti Yeniden Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa, tarihindeki 44. maç için sahaya çıkacak. Bu önemli karşılaşmada Fenerbahçe'nin geçmişteki üstünlüğü dikkat çekiyor.

Şu ana kadar oynanan 43 lig maçından 35'ini Fenerbahçe kazandı. Bu denkleme göre, Kasımpaşa'nın yalnızca 4 galibiyeti bulunuyor. Ayrıca, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda toplam 108 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

İç Sahadaki Rekabet

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, lig tarihinde iç sahada 22 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 16'sını kazanarak önemli bir üstünlük sağladı. Takımın 50 gole karşılık Kasımpaşa'nın 22 gol kaydettiği bu karşılaşmalarda, sarı-lacivertlilerin performansı dikkat çekiyor.

En Farklı Skorlar ve Efsanevi Mücadeleler

İki takım arasındaki en farklı galibiyet, Fenerbahçe'nin 6-0’lık skoru ile gerçekleşti. Bu maç 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta 3-1 galip gelerek tarihindeki en büyük zaferini elde etti.

Ayrıca, 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın ev sahipliği yaptığı maçta, Fenerbahçe 6-2 gibi gollü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Son 11 Maçta Fenerbahçe'nin Üstünlüğü

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 11 maçta Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte sarı-lacivertli takım rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Cumartesi günü gerçekleşecek bu mücadelenin sonucu, her iki takım için de sezonun gidişatını etkileyebilir. Fenerbahçe’nin ev sahibi avantajıyla galip gelmesi bekleniyor.