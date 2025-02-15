Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. Randevuya Çıkıyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Süper Lig'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette sarı-lacivertlilerin üstünlüğü sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:02
Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. Randevuya Çıkıyor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Tarihi Rekabeti Yeniden Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa, tarihindeki 44. maç için sahaya çıkacak. Bu önemli karşılaşmada Fenerbahçe'nin geçmişteki üstünlüğü dikkat çekiyor.

Şu ana kadar oynanan 43 lig maçından 35'ini Fenerbahçe kazandı. Bu denkleme göre, Kasımpaşa'nın yalnızca 4 galibiyeti bulunuyor. Ayrıca, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda toplam 108 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

İç Sahadaki Rekabet

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, lig tarihinde iç sahada 22 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 16'sını kazanarak önemli bir üstünlük sağladı. Takımın 50 gole karşılık Kasımpaşa'nın 22 gol kaydettiği bu karşılaşmalarda, sarı-lacivertlilerin performansı dikkat çekiyor.

En Farklı Skorlar ve Efsanevi Mücadeleler

İki takım arasındaki en farklı galibiyet, Fenerbahçe'nin 6-0’lık skoru ile gerçekleşti. Bu maç 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta 3-1 galip gelerek tarihindeki en büyük zaferini elde etti.

Ayrıca, 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın ev sahipliği yaptığı maçta, Fenerbahçe 6-2 gibi gollü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Son 11 Maçta Fenerbahçe'nin Üstünlüğü

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 11 maçta Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte sarı-lacivertli takım rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Cumartesi günü gerçekleşecek bu mücadelenin sonucu, her iki takım için de sezonun gidişatını etkileyebilir. Fenerbahçe’nin ev sahibi avantajıyla galip gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı: Şampiyonluk Heyecanı
2
Fenerbahçe'den Robotik Devrim: Doğuş SPARC 5665 Takımı Kuruldu
3
Berat Efe Dal, EYOF 2025'te Bronz Madalyayı Kazandı
4
Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 24 Branşla Hazırlanıyor
5
Samsunspor, Konyaspor Maçında Üst Sıraları Zorlayacak
6
Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul 22 Şubat'a Ertelendi
7
Aston Villa'ya Transfere Uzanan Yol: Yasin Özcan'ın Keşfi

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı