Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor Berabere Kaldı: 0-0

Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı 0-0 sona erdi. Gollere en yakın anlar dakikalarda yaşandı fakat sonuç değişmedi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 22:36
Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor Berabere Kaldı: 0-0

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadele, 0-0'lık skorla sona erdi. Karşılaşma boyunca iki takım da etkili pozisyonlar bulmasına rağmen, gol yolu bir türlü açılmadı.

İlk Yarıda Temkinli Oyun

Maçın ilk yarısında her iki takımda dikkatli bir oyun sergiledi. Ancak, 54. dakikada Tadic'in pasında topa sahip olan Talisca, sağdan ceza sahasına girdi. Talisca'nın yerden plase vuruşu, kaleci Okan Kocuk tarafından başarılı bir şekilde kontrol edildi.

Fenerbahçe'nin Gole Yaklaştığı Anlar

73. dakikada Fenerbahçe, sağ kanatta Oğuz Aydın ile etkili bir atak geliştirdi. Oğuz, topu rakip ceza sahasına taşıdı ve Szymanski'ye ortaladı. Szymanski'nin kafa vuruşu yan direğe çarpıp auta gitti.

Bir dakika sonra, Oğuz'un pasıyla soldan son çizgiye inen Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. En-Nesyri yükselerek kafa vurdu, ancak top az farkla dışarı çıktı.

Reeder Samsunspor'un 10 Kişi Kalması

75. dakikada Reeder Samsunspor, 10 kişi kaldı. Faul pozisyonu sonrası Mouandilmadj, hakem Cihan Aydın'ın koluna müdahale edince ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Son Dakikalardaki Gelişmeler

90. dakikada sağdan kazanılan korneri Mert Hakan Yandaş kullandı ve Dzeko'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 90+2. dakikada ise Oğuz'un ortasında İrfan Can Kahveci, Dzeko'ya indirdi fakat Dzeko'nun kafa vuruşu da yandan dışarı gitti.

90+7. dakikada son bir atak daha geldi. İrfan, sağdan köşe atışını kullandı, savunmanın arasında yükselen Dzeko'nun kafası son anda kaleci Okan Kocuk tarafından uzaklaştırıldı.

Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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