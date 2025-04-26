Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Heyecanı Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu ile spor tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ve Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde hayata geçirilen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 500 sporcu 5 farklı etapta mücadele ediyor.

İlk Start Ölüdeniz'den Verildi

Sporcular, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız mevkiinden start alarak, dereceye girmek için var güçleriyle koşuyor. Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, basın mensuplarına etkinliğe olan yoğun katılım hakkında bilgiler verdi. Özdemir, "Hem koş, hem uç, hem tatil yap" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Parkurun Özellikleri

Özdemir, maratonda 56 kilometrelik uzun etap ile 15 kilometrelik kısa yarışın startını verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ilk 26 kilometrelik Babadağ iniş koşusu (downhill) yarışının da bugün start alacağını duyurdu.

Etkinliğin Amacı

Etkinlikle, sporcuların muhteşem bir coğrafyada koşmasının yanı sıra alternatif spor turizmine de destek olmayı amaçladıklarını dile getiren Özdemir, Fethiye'nin doğal güzelliklerinin maraton boyunca sergileneceğini vurguladı.

Babadağ Ultra Maratonu, yarın yapılacak yarış ile sona erecek. Spor ve doğa tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunan bu etkinlik, bölgenin tanıtımına ve turizm sektörüne büyük katkı sağlıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 500 sporcu, 5 etapta mücadele ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 500 sporcu, 5 etapta mücadele ediyor.