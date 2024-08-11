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FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Türkiye, İspanya'ya Kaybetti

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İspanya'yı 64-59'la geçemedi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:54
FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Türkiye, İspanya'ya Kaybetti

FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Sonucu

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son karşılaşmasında İspanya ile mücadele etti. Maç sonunda Türkiye, İspanya'yla karşılaştığı mücadeleyi 64-59'luk skorla kaybetti.

Maçın Detayları

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, karşılaşma Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan University of Crete Hall'de gerçekleşti. İlk yarıda İspanya, Türkiye karşısında 32-25'lik bir üstünlük elde etti. Sonuç ve Gelecek

Milli takım, A Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Türkiye'nin grup aşamasındaki performansı sonrası, klasman maçlarının oynanacağı bildirildi.

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