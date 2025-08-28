DOLAR
41,02 0,06%
EURO
48,08 -0,6%
ALTIN
4.507,65 -0,64%
BITCOIN
4.612.210,51 -0,14%

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi Yarı Final: Türkiye 49-63 Litvanya

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi yarı finalinde Litvanya'ya 63-49 yenildi; üçüncülük maçı yarın saat 18.00'de oynanacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:31
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi Yarı Final: Türkiye 49-63 Litvanya

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi Yarı Final: Türkiye 49-63 Litvanya

Maç Özeti

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi yarı finalinde Litvanya'ya 63-49 mağlup oldu.

Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.

Periyotlar ve kritik anlar

İlk çeyreği 18-10 geride kapatan Türkiye, ikinci periyotta toparlansa da devreye 32-27 yenik girdi. Üçüncü çeyrekte skor 50-35 lehine şekillendi ve maç 63-49 sonuçlandı.

Öne çıkan oyuncular

Türkiye'de Naz Secerlioğlu 12 sayı ve 7 ribaunt, Nehir Odabaşı 11 sayı ve 5 ribaunt, Esma Tanrıverdi 8 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti; bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.

Litvanya cephesinde ise Vilte Peleckyte 21 sayı, 11 ribaunt; Gabija Galvanauskaite 15 sayı, 19 ribaunt; Urte Gureviciute 15 sayı, 5 ribaunt kaydetti.

Gelecek maçlar

Türkiye, İsviçre-Bulgaristan maçının kaybedeni ile yarın saat 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak. Litvanya ise kazanan ekip ile şampiyonluk için mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi
2
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti
3
Kavukcu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Çok Başarılı Olacağız
4
Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor — Çağdaş Atan: "Bu Bir Final"
6
Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)
7
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı