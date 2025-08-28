FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi Yarı Final: Türkiye 49-63 Litvanya
Maç Özeti
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi yarı finalinde Litvanya'ya 63-49 mağlup oldu.
Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
Periyotlar ve kritik anlar
İlk çeyreği 18-10 geride kapatan Türkiye, ikinci periyotta toparlansa da devreye 32-27 yenik girdi. Üçüncü çeyrekte skor 50-35 lehine şekillendi ve maç 63-49 sonuçlandı.
Öne çıkan oyuncular
Türkiye'de Naz Secerlioğlu 12 sayı ve 7 ribaunt, Nehir Odabaşı 11 sayı ve 5 ribaunt, Esma Tanrıverdi 8 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti; bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.
Litvanya cephesinde ise Vilte Peleckyte 21 sayı, 11 ribaunt; Gabija Galvanauskaite 15 sayı, 19 ribaunt; Urte Gureviciute 15 sayı, 5 ribaunt kaydetti.
Gelecek maçlar
Türkiye, İsviçre-Bulgaristan maçının kaybedeni ile yarın saat 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak. Litvanya ise kazanan ekip ile şampiyonluk için mücadele edecek.