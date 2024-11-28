FIBA Heyeti İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Dünya Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ile birlikte önemli bir ziyarete imza attı. FIBA heyeti, Basketbol Gelişim Merkezini gezmek üzere İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul'daki FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında, Türkoğlu eşliğindeki heyet, öncelikle milli takımların antrenman salonunu ziyaret etti. Ardından, 10 bin kişilik ana salon ile 500'er kişilik altyapı salonları gibi önemli tesisleri gezdikten sonra yerleşkeyi dolaştılar.

Tesisler hakkında detaylı bilgiler veren Türkoğlu, birçok ülkenin federasyon başkanının da dahil olduğu heyetin ilgisini çekmeyi başardı. Şeyh Saud Ali Al Thani, Andreas Zagklis ve Jorge Garbajosa, gezinin ardından yaptıkları açıklamada, bu etkileyici tesislerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Türkoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda), FIBA Dünya Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis (solda) ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın da yer aldığı heyete, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda), FIBA Dünya Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis (solda) ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın da yer aldığı heyete, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdirdi.