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Filistinli Sporculara Paris'te Coşkulu Karşılama

Filistinli sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları için geldikleri Paris'te büyük bir destekle karşılandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:27
Filistinli Sporculara Paris'te Coşkulu Karşılama

Filistinli Sporcular Paris'te Merhaba Dedi

Filistinli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları için geldikleri Fransız başkentinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na iniş yapan sporcular, Ürdün'ün başkenti Amman'dan gelen bir kafile ile birlikte destekçileri ve basın mensupları tarafından karşılandı.

Destek Gösterileri

Havalimanında toplanan Filistin destekçileri, omuzlarına ve boyunlarına Filistin kefiyesi takarken, pek çok kişi de "İsrail işgalini boykot et" ve "Filistin özgür olmadıkça kimse özgür değil" yazılı tişörtler giydi. Bayraklar eşliğinde attıkları sloganlarla desteklerini gösteren grup, "Yaşasın Filistin!" ve "Hepimiz Filistinliyiz!" gibi çeşitli mesajlar verdi.

Yaptırım Talebi

Karşılamaya katılanlar, İsrail'in olimpiyatlar sırasında boykot edilmesi için taleplerini dile getirdi. Filistinli sporcular, kendilerini bekleyen destekçilere ayrıca kefiye ve Filistin bayraklı atkılar hediye etti.

İfade Özgürlüğü ve Önemli Mesajlar

Filistin asıllı Sabrine, burada olmasının önemini vurgulayarak, "Olimpiyatlar, Filistinlileri daha görünür kılacaktır." dedi. Diğer bir destekçi Meriem ise, "76 yıldır süregelen bu işgale dikkat çekmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Filistin Olimpiyat Komitesi'nin Liderliği

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'un önderlik ettiği kafileyi, Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira da karşıladı.

Filistin'in Temsilcileri

2024 Paris Olimpiyatları'nda Filistin'i temsil edecek sporcular arasında 2 kadın ve 6 erkek sporcu bulunuyor:

  • Wasim Abusal (boks)
  • Yazan Al Bawwab (yüzme)
  • Layla Almasri (atletizm)
  • Fares Barawi (judo)
  • Mohammed Dwedar (atletizm)
  • Antonio Jorge Salhe (atıcılık)
  • Rose Valeria Tarazi (yüzme)
  • Omar Yaser Ismail (tekvando)

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