FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı Yapıldı

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 15-16 Mart tarihlerinde Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde ikinci kez düzenlenecek. Şampiyonanın tanıtım toplantısı, Vadi İstanbul'daki Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Murat Cahid Cıngı, Erciyes’in sadece kış sporları değil, tüm dağ sporları açısından öncelikli bir alan olduğunu vurguladı. "Erciyes, dünya çapında birçok turistin ilgisini çeken bir yer. Hayalimiz, ülkemizdeki tüm dağların turizm merkezi haline gelmesi ve kış turizmini yazla birleştirmektir," dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, organizasyon için en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası standartlarda bir tesis. Kayseri’nin değişik etkinliklere ev sahipliği yapmasını istiyoruz," şeklinde konuştu.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise, Erciyes’i bir dünya markası haline getirme hedefinde olduklarını ifade etti.

Mehmet Sadık Vefa, Türkiye'nin değerlerini spor turizmiyle dünya genelinde tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Geçen yıl üç farklı organizasyon düzenledik. Bu yıl da farklı branşlar için çalışmalara devam edeceğiz. Erciyes’te kendi sporcularımızla mücadele edeceğiz ve onları şampiyon olarak görmeyi umuyoruz,” dedi.

Toplantı, katılımcıların bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.