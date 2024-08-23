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Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile Devam Ediyor

F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Hollanda'da Zandvoort pistinde sürdürülecek. Yarış 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:47
Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile Devam Ediyor

Formula 1'de 15. Yarışa Hazır

Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki yarış heyecanı, sezonun 15. durağı olan Hollanda Grand Prix'si ile devam ediyor. Zandvoort kasabasında bulunan ve Kuzey Denizi kıyısındaki 4.2 kilometrelik pistte düzenlenecek bu yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Yarış Takvimi

Sıralama turları, Zandvoort'ta yarın gerçekleştirilecek. Büyük yarış ise 25 Ağustos Pazar günü, Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Sezonun Öne Çıkan İsimleri

Bu sezon düzenlenen yarışlarda, Max Verstappen toplamda 7 kez birinci sırayı aldı. Lewis Hamilton 2 kez, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ise birer kez podyumun zirvesine çıkma başarısını gösterdi.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıralama şu şekilde: Pilotlar

  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 277
  • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 199
  • 3. Charles Leclerc (Monako): 177
  • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 167
  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 162
Takımlar
  • 1. Red Bull: 408
  • 2. McLaren: 366
  • 3. Ferrari: 345
  • 4. Mercedes: 266
  • 5. Aston Martin: 73

F1 takipçileri için heyecan dolu bir yarış daha kapıda!

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