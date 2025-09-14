Futbol Camiasından A Milli Basketbol Takımı'na Tebrikler — EuroBasket 2025

Futbol Kulüpleri ve TFF'den A Milli Takım'a Tebrik

EuroBasket 2025'teki başarı futbol camiasında karşılık buldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, EuroBasket 2025’te ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

TFF, internet sitesinde yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "A Milli Erkek Basketbol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz. Ülkemize basketbolda tarihte ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynama gururu yaşatan A Millî Erkek Basketbol Takımımıza teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz."

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor tebrik mesajlarını NSosyal hesaplarından paylaştı. Kulüplerin açıklamaları dikkat çekti.

Kulüplerin paylaşımları

Fenerbahçe paylaşımında şunları belirtti: "Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdikleri başarılı performansla ülkemize eşsiz bir gurur yaşatarak Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga’dan tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Galatasaray açıklamasında: "2025 FIBA EuroBasket serüveni boyunca gösterdikleri mücadeleyle bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor mesajında, "EuroBasket 2025 boyunca gösterdiği azim, mücadele ve takım ruhuyla bizlere unutulmaz bir turnuva yaşatan 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz." dedi.

Beşiktaş ise X platformundaki paylaşımında, "Her şey için teşekkürler 12 Dev Adam. Bizlere çok büyük bir heyecan yaşattınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor." ifadeleriyle milli takıma teşekkür etti.

Futbol camiasının birlikteliği, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'te elde ettiği Avrupa ikinciliğine dikkat çekti ve milli takıma başarı dilekleri iletildi.