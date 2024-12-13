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Futbol Haftası: Süper Lig ve Diğer Liglerde Maç Programı

Trendyol Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de futbol heyecanı 16. ve 15. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 09:18
Futbol Haftası: Süper Lig ve Diğer Liglerde Maç Programı

Futbol Haftası Başlıyor!

Türkiye'nin en üst düzey futbol ligleri olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig, 16. hafta heyecanıyla devam edecek. Aynı zamanda Nesine 3. Lig de 15. hafta karşılaşmalarını oynayacak.

Trendyol Süper Lig Programı

Bugün:

  • 20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

  • 16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
  • 19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

  • 13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)
  • 16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

  • 19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
  • 21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig Maçları

Bugün:

  • 20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)
  • 20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

Yarın:

  • 13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
  • 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
  • 16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
  • 16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
  • 19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Nesine 2. Lig ve 3. Lig Maç Programı

Beyaz Grup - Yarın:

  • 14.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Kırıkhan İlçe)
  • 14.00 Altınordu-Sarıyer (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
  • 14.00 Altay-E Koleji Isparta 32 Spor (Alsancak Mustafa Denizli)

Kırmızı Grup - Yarın:

  • 14.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

Nesine 3. Lig - 1. Grup - Yarın:

  • 14.00 Bursaspor-Karşıyaka (Yüzüncü Yıl Atatürk)
  • 14.00 Kemerkent Bulvarspor-Artvin Hopaspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
  • 14.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK (Kuşadası Özer Türk)

Futbolseverler, bu hafta sonu heyecan dolu maçlarla birlikte takımlarını destekleme fırsatı bulacak!

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