Futbol Haftası: Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Müsabakaları

Futbol Haftası Programı

Bu hafta Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları gerçekleşecek. Ayrıca, Nesine 2. Lig'de 9. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 8. hafta müsabakaları oynanacak. İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan haftanın programı:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20:00 Adana Demirspor - Net Global Sivasspor (Yeni Adana Stadyumu)

Yarın:

13:30 Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor (Mersin)

16:00 Kasımpaşa - Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

19:00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

27 Ekim Pazar:

13:30 Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

16:00 Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19:00 Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK (Ülker Stadyumu)

28 Ekim Pazartesi:

17:00 RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20:00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20:00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

Yarın:

13:30 Central Hospital Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13:30 Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir Stadyumu)

16:00 Şanlıurfaspor - Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan Stadyumu)

19:00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Eryaman Stadyumu)

27 Ekim Pazar:

13:30 Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)

16:00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)

16:00 Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir Stadyumu)

19:00 Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

28 Ekim Pazartesi:

20:00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14:30 1461 Trabzon FK - Altay (Otahisar Yavuz Selim)

15:00 Kepezspor - Anagold 24Erzincanspor (Kepez Hasan Doğan)

15:00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Batman Petrolspor (Tarsus İlçe Stadyumu)

15:30 Sarıyer - Beykoz Anadoluspor (Yusuf Ziya Öniş Stadyumu)

15:30 Altınordu - Fethiyespor (Metin Oktay Yerleşkesi, Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15:30 İnegölspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor (İnegöl İlçe Stadyumu)

19:00 Afyonspor - GMG Kastamonuspor (Zafer Stadyumu)

27 Ekim Pazar:

15:00 E Koleji Isparta 32 Spor - Kırklarelispor (Isparta Atatürk Stadyumu)

15:00 İskenderunspor - Karaköprü Belediyespor (Kırıkhan)

Kırmızı Grup

Yarın:

14:00 Diyarbekirspor - Belediye Derincespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14:00 Ankara Demirspor - Artı Değer Vanspor (TCDD Ankara Demirspor)

15:00 Serik Belediyespor - Karaman FK (Serik İsmail Oğan)

15:00 Giresunspor - Motolux 68 Aksarayspor (Çotanak Spor Kompleksi)

15:00 Merkür Jet Erbaaspor - Çimentaş Elazığspor (Erbaa Yeni İlçe Stadyumu)

15:30 Somaspor - Nazillispor (Soma Atatürk Stadyumu)

15:30 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor - Menemen FK (Bolluca)

19:00 Bucaspor 1928 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

19:00 Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı (Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14:00 23 Elazığ FK - Anadolu Üniversitesi (Elazığ Doğukent)

14:30 Artvin Hopaspor - Muşspor (Arhavi İlçe Stadyumu)

15:00 Kırşehir Futbol SK - Silifke Belediyespor (Kırşehir Ahi Stadyumu)

15:30 Kemerkent Bulvarspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15:30 Kuşadasıspor - Düzce Cam Düzcespor (Kuşadası Özer Türk)

15:30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Ergene Velimeşespor (İzmir Atatürk Stadyumu)

19:00 Karşıyaka - Tokat Belediye Plevnespor (Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu)

19:00 Bursaspor - Belediye Kütahyaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu)

2. Grup

Yarın:

14:30 Smart Holding Çayelispor - Beykoz İshaklıspor (Çayeli İlçe Stadyumu)

14:30 Onuksports Kelkit Hürriyetspor - T. Metal 1963 Spor (Kelkit İlçe Stadyumu)

14:30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Etimesgut Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

15:00 Amasyaspor - Nevşehir Belediyespor (12 Haziran)

15:30 Muğlaspor - Adıyaman FK (Muğla Atatürk Stadyumu)

15:30 Uşakspor - Fatsa Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15:30 Silivrispor - İnegöl Kafkasspor (Silivri Müjdat Gürsu)

19:00 Tire 2021 FK - Balıkesirspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup

Yarın:

14:30 Bayburt Özel İdarespor - Küçükçekmece Sinopspor (Bayburt Genç Osman)

15:00 Yozgat Belediyesi Bozokspor - Ayvalıkgücü Belediyespor (Sorgun İlçe Stadyumu)

15:00 Osmaniyespor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (7 Ocak Stadyumu)

15:00 Alanya 1221 Futbol SK - Pazarspor (Alanya Milli Egemenlik)

15:30 Çorluspor - Viranşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu)

19:00 Karabük İdmanyurdu - 1923 Mustafakemalpaşaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19:00 52 Orduspor FK - Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor (Yeni Ordu)

19:00 Çankayaspor - Aliağa Futbol (Osmanlı)

4. Grup

Yarın: