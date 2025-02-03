Gabriele Gravina, İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Gabriele Gravina, Üçüncü Dönem İçin Güven Tazeledi

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanlığı için yapılan seçimde mevcut başkan Gabriele Gravina, bir kez daha seçilerek görevine devam ediyor. Başkent Roma’da düzenlenen FIGC Genel Kurulu'na, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin gibi önemli isimler de katıldı.

Seçimde Elde Edilen Başarı