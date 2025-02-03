Gabriele Gravina, İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Gabriele Gravina, Üçüncü Dönem İçin Güven Tazeledi
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanlığı için yapılan seçimde mevcut başkan Gabriele Gravina, bir kez daha seçilerek görevine devam ediyor. Başkent Roma’da düzenlenen FIGC Genel Kurulu'na, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin gibi önemli isimler de katıldı.
Seçimde Elde Edilen Başarı
Yalnızca bir adayla seçime giren Gravina, kullanılan oyların yüzde 98,7 Gravina, yeniden başkan seçilmenin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu belirtti. İlk kez Ekim 2018'de FIGC Başkanı olarak göreve başlayan Gravina döneminde, İtalya Erkek A Milli Futbol Takımı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) zafer elde etti. Ayrıca, Gravina'nın önderliğinde FIGC, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için UEFA’ya başvurmuştu. UEFA, Ekim 2023'te iki ülkenin EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme teklifini kabul etti.
Gravina'nın Dönemi ve Başarılar
Gravina, yeniden başkan seçilmenin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu belirtti. İlk kez Ekim 2018'de FIGC Başkanı olarak göreve başlayan Gravina döneminde, İtalya Erkek A Milli Futbol Takımı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) zafer elde etti.
Ayrıca, Gravina'nın önderliğinde FIGC, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için UEFA’ya başvurmuştu. UEFA, Ekim 2023'te iki ülkenin EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme teklifini kabul etti.