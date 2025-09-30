Galatasaray 1-0 Liverpool (İlk Yarı) — Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom Önde

Galatasaray 1-0 Liverpool (İlk Yarı)

Maçtan Öne Çıkanlar

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray, konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasıyla orta alanda topla buluşan Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'a meşin yuvarlağı aktardı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Alisson yaptığı kurtarışla kornere çeldi.

8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Ekitike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitike rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakobs çizgiden çıkardı.

16. dakikada Galatasaray penaltıdan öne geçti. Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girip Szoboszlai'den sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz'ın Szoboszlai'ye müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

30. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Liverpool savunması topu ceza yayı önüne uzaklaştırdı. Yunus Akgün buradan kafayla meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi; Gakpo'nun müdahalesiyle önünde kalan topa Sanchez'in şık vuruşu yandan auta çıktı.

31. dakikada Sol kanattan Gakpo'nun açtığı ortada arka direkte bulunan Frimpong, meşin yuvarlağı altıpas önündeki Wirtz'e indirdi. Wirtz'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan soluna yatarak topu kornere çeldi.

32. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önündeki Van Dijk topu Kerkez'e indirdi. Kerkez'in vuruşuna Abdülkerim Bardakcı müdahale etti. Dönen topa Singo ve Sanchez müdahale ederek Ekitike'ye gol izni vermedi; top kornere çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde kapatarak soyunma odasına üstünlükle gitti.