Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti; Barış Alper'in krosu sonucu gelen kendi kalesi ve Icardi'nin golü belirleyici oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:32
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Galatasaray sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü net bir oyunla 3-0 mağlup etti.

Maçın Öne Çıkan Anları

47. dakika: Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkten kale önüne indirdiği topa Fatih Kurucuk'un ters dokunuşunda Çağtay Kurukalıp meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Lemina'nın vuruşunda Çağtay bir kez daha çizgi müdahalesiyle golü önledi ve top kornere gitti.

51. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazdan Eren Elmalı'nın sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

60. dakika: Sağ kanattan Atakan Çankaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada, altıpas çizgisinin gerisinden Tiago Çukur'un şutunu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla çıkardı ve net bir gol şansını engelledi.

68. dakika: Paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında ceza yayı gerisindeki Johnson'ın geri pasında top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi; kaleci Grbic meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi.

70. dakika: Sallai'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic uzanarak topu çıkardı.

71. dakika: Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic topu üstten kornere çeldi.

74. dakika: Galatasaray ikinci golü buldu. Fatih Karagümrük'ün çıkarken kaptırdığı topun ardından ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlakla buluştu. Barış Alper'in kale önüne yaptığı sert ortada ters bir dokunuş yapan Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına yolladı: 2-0.

87. dakika: Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında Torreira, ceza yayı içinde Johnson'dan topu kaptı. Torreira birkaç adım attıktan sonra penaltı noktası hizasındaki Icardi'ye çıkardı ve Arjantinli futbolcu boş kaleye topu gönderdi: 3-0.

Sonuç

Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılarak Trendyol Süper Lig'de sezonun 2. haftasında önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca kaleci müdahaleleri ve son bölümde gelen goller galibiyeti perçinledi.

