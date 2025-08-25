Galatasaray 4-0 Kayserispor: Eren Elmalı 2 gol, Osimhen ve Sane sahne aldı

Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenerek 3'te 3 yaptı

EMRAH OKTAY - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek ligde çıkışını sürdürdü.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleye her iki takım da kontrollü başladı. İlk yarıda pozisyonlar olsa da dengeli geçen bölümleri Galatasaray, 36. dakikada Eren Elmalı'nın golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 46. dakikada Eren'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Victor Osimhen 86. dakikada skoru 3-0 yaptı; son sözü ise uzatma anlarında Leroy Sane söyleyerek maçı 4-0'a taşıdı. Bu sonuçla Galatasaray, sezonun ilk 3 maçını kayıpsız geçerek puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise bir maçı eksik durumda ligde ilk yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.

Eren'den iki gol

Eren Elmalı, 36. ve 46. dakikalarda attığı gollerle galibiyette belirleyici isim oldu. Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında da fileleri havalandıran Eren, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti ve kariyerinin en golcü sezonunu henüz 3. haftada garanti altına aldı. Ayrıca Eren, futbol hayatında ilk kez kafayla gol sevincini yaşadı.

Osimhen bu sezon golle tanıştı

Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da ligde 26 gol atarak gol krallığı yaşayan Nijeryalı forvet Victor Osimhen, bu sezonki ilk golünü 86. dakikada kaydetti. Osimhen'in bonservisi rekor bedelle alınmıştı ve 86. dakikadaki golü takımına rahatlık getirdi.

Sane, Galatasaray'daki ilk golünü attı

Yeni transfer Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Maçın son anlarında ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandıran Sane, Galatasaray kariyerinde ilk kez skor üretti.

Zaniolo oyuna girip asist yaptı

Yedek başlayan Nicolo Zaniolo, 79. dakikada oyuna girdikten yaklaşık 7 dakika sonra Osimhen'in golünü hazırladı. Zaniolo, 86. dakikada Yunus Akgün'ün yerine sahaya dahil olmuş ve maçın akışına katkı sağlamıştı.

Torreira direği geçemedi

9. dakikada Lucas Torreira'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şut, kaleci Bilal Bayazıt'ın parmaklarının ucuyla yönlenip yan direğe çarparak oyun alanına döndü ve tehlike büyümeden geçti.

Günay'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, maç boyunca yaptığı kritik hamlelerle takımının kalesini kapatan isim oldu. 43. dakikada Laszlo Benes'in serbest vuruşunda yakın direkte başarılı bir müdahale yapan Günay, takımının 1-0 üstünlüğünü korumasını sağladı. Günay, forma giydiği son 6 Süper Lig maçında rakiplere gol izni vermedi; bu sezon oynanan ilk 3 maçta da kalesini gole kapattı.

Osimhen-Yunus arasındaki gerginlik tatlıya bağlandı

74. dakikada Yunus Akgün'ün şutunun auta çıkmasının ardından pas beklediği sırada Osimhen'in verdiği tepki kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Yunus, 79. dakikada yerini Zaniolo'ya bırakırken morali düşük görünmüştü; maç sonu ikili saha içinde tokalaşarak taraftarı selamladı ve yaşananlar tatlıya bağlandı.

Galatasaray'ın istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig kariyerinde 68. sezonunu oynarken rakip fileleri 3999 kez havalandırdı; takımın 4000. gole ulaşmasına 1 gol kaldı. Süper Lig'de toplam 2235 maçta forma giyen Galatasaray, bu sezon oynadığı ilk 3 lig maçında toplam 10 gol atıp kalesinde gol görmedi.

Uzun galibiyet serileri ve deplasman başarısı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçı kazanma serisini sürdürdü. Lig ve kupada elde edilen bu form grafiğiyle birlikte takım, son 6 deplasman maçında da puan kaybı yaşamadı. Ayrıca Galatasaray, oynadığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.