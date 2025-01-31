Galatasaray, Ajax'a Yenildi: UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Son Hafta Mücadelesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımına 2-1 mağlup olarak gruptan çıkma mücadelesine veda etti. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

Maçın Özeti

Karşılaşmanın 57. dakikasında Kaan Ayhan'ın Ajax yarı alanının ortalarından sağ taç çizgisi yakınından çektiği şut, kaleci Pasveer tarafından güçlükle kornere çelindi. Hemen ardından, 58. dakikada ev sahibi ekip Ajax ikinci golünü buldu. Sağ kanattan Gaaei'nin yaptığı ortada, Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı top, Brobbey'in önünde kaldı. Brobbey bekletmeden Fitz-Jim'e pas verdi ve onun vuruşuyla top ağlarla buluştu: 2-0.

Maçın 64. dakikasında Brobbey'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı. Ardından 66. dakikada Sara'nın ceza yayı gerisinden yerden çektiği şutta, kaleci Pasveer sağına yatarak topun ağlara gitmesini engelledi. Seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Batshuayi'nin bekletmeden çektiği şut, üstten auta gitti.

Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan korner sonrası yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı ve durumu 2-1 yaptı. Ancak maç, Hollanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.