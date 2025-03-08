Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan kampta, sarı-kırmızılı ekip, yarınki maç öncesi son çalışmasını konakladığı otelin sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde yapılan 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.30'da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç, Gain Park'ta gerçekleştirilecek ve hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek.