Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yenerek 7'de 7 Yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:17
Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yenerek 7'de 7 Yaptı

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yenerek 7'de 7 Yaptı

Trendyol Süper Lig 7. hafta maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

58. dakikada: İbrahim Kaya, orta alanda aldığı topla ceza sahası dışından çapraz bir şut denedi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın çıkardığı top Yusuf Özdemir'in önüne düştü; bu oyuncunun köşeden çektiği şutta Uğurcan topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

66. dakikada: Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu Sane'ye çıkardı. Sane'nin vuruşu Aliti'ye çarparak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ellerinde kaldı.

74. dakikada: Alanyaspor'un orta alandan geliştirdiği atakta Mounie'nin arkaya attığı pasta Ogundu kaleciyle karşı karşıya kaldı; vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

84. dakikada: Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir ceza sahasına girip şutunu çekti, ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

89. dakikada: Duarte rakip ceza sahasında topla buluşup Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi; meşin yuvarlak direğe çarparak oyun dışına çıktı.

90+4. dakikada: Yusuf Özdemir'in sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı; bu vuruş üstten dışarı gitti.

Karşılaşma, konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas Şanlıurfa'da Bisiklet Turu'na Katıldı
2
Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yenerek 7'de 7 Yaptı
3
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Başladı
4
Galatasaray'ın Hedefi: Alanyaspor'u Yenip Süper Lig'de 7'de 7 Yapmak
5
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)
6
Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Petlas 2025 Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de Başladı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı