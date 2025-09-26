Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yenerek 7'de 7 Yaptı
Trendyol Süper Lig 7. hafta maç özeti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti.
58. dakikada: İbrahim Kaya, orta alanda aldığı topla ceza sahası dışından çapraz bir şut denedi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın çıkardığı top Yusuf Özdemir'in önüne düştü; bu oyuncunun köşeden çektiği şutta Uğurcan topu ayaklarıyla kornere gönderdi.
66. dakikada: Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu Sane'ye çıkardı. Sane'nin vuruşu Aliti'ye çarparak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ellerinde kaldı.
74. dakikada: Alanyaspor'un orta alandan geliştirdiği atakta Mounie'nin arkaya attığı pasta Ogundu kaleciyle karşı karşıya kaldı; vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
84. dakikada: Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir ceza sahasına girip şutunu çekti, ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı.
89. dakikada: Duarte rakip ceza sahasında topla buluşup Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi; meşin yuvarlak direğe çarparak oyun dışına çıktı.
90+4. dakikada: Yusuf Özdemir'in sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı; bu vuruş üstten dışarı gitti.
Karşılaşma, konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.